Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Flasche auf den Kopf bekommen

Pößneck (ots)

Im Krankenhaus musste ein Mann aus Pößneck die letzte Nacht verbringen, nachdem eine Frau ihm nach derzeitigen Erkenntnissen eine Glasflasche auf den Kopf schlug. Vorher soll es laut Zeugenaussagen einen heftigen Streit zwischen dem 50-Jährigen und seiner 44-Jährigen Bekannten gegeben haben. Offenbar war der Streit nach gemeinsamen Alkoholgenuss am Abend im Stadtpark eskaliert. Hier soll die Frau mit der Bierflasche so heftig zugeschlagen haben, dass der Mann zur Behandlung ins Krankenhaus kam. Beide Beteiligten waren offenbar stark alkoholisiert. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Worum es in dem Streit ging, ist bisher noch nicht bekannt.

