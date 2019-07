Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Gartenhütte

Saalfeld (ots)

Am Wochenende brachen Unbekannte in ein Saalfelder Gartenhaus ein. Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt zum betroffenen Gartengrundstück Zum Eckardtsanger. Dabei beschädigten sie ein Zaunsfeld und brachen die Tür der Gartenhütte auf. Im Gebäude durchsuchten sie mehrere Räume und ließen mehrere Solarlampen, eine Taschenlampe, Stifte sowie einige Schlüssel mitgehen. Die Saalfelder Polizei ermittelt in diesem Fall wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

