Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: In Wurstfabrik eingebrochen

Triptis (ots)

Am vergangenen Wochenende brachen Diebe in eine Triptiser Firma für Fleisch- und Wurstwaren ein. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Unbekannten vermutlich am Samstag über ein Fenster in das Gebäude in der Zeppelinstraße. Aus einem aufgebrochenen Büro ließen sie dann eine Geldkassette mitgehen, in der sich nur rund 100 Euro befanden. Gleichzeitig richteten sie an Fenster und Türen Sachschäden in Höhe von etwa 1500 Euro an. Auch zu diesem Fall sucht die Kripo Saalfeld Zeugen. Hinweise werden unter Tel. 03672/417-1464 entgegengenommen.

