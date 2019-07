Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrecher im Hotel

Oberpöllnitz (ots)

In ein Hotel brachen Unbekannte am Wochenende im Saale-Orla-Kreis ein. In der Nacht zum Sonntag hebelten die Diebe eine Tür zum Büro des Objektes in der Mittelpöllnitzer Straße auf. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Schränke, stahlen Bargeld und hinterließen diverse Sachschäden. Die Kripo Saalfeld sucht nun Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Oberpöllnitz bemerkten. Zeugenhinweise nehmen die Kriminalisten unter der Telefonnummer 03672/417-1464 entgegen.

