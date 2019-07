Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisierte Frau büßt Führerschein ein

Saalfeld (ots)

Ihren Führerschein büßte eine alkoholisierte Autofahrerin am Sonntagnachmittag im Saalfelder Ortsteil Gorndorf ein. Die 60-Jährige geriet mit ihrem Ford gegen 14.45 Uhr in der Geraer Straße in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Dabei stellten die Beamten schnell den Alkoholgeruch der Dame fest und veranlassten einen Atemtest. Da dieser einen Wert von 1,8 Promille ergab, untersagten die Polizisten der Frau die Weiterfahrt und stellten umgehend ihren Führerschein sicher. Außerdem veranlassten die Ordnungshüter eine Blutentnahme im Krankenhaus und stellten die Autoschlüssel sicher. Die alkoholisierte Dame wurde anschließend ihrem Sohn übergeben, der sich auch um die Abholung des PKWs kümmerte. Gegen seine Mutter wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Sollte die Blutuntersuchung das Vortestergebnis bestätigen, wird die 60-Jährige wohl mit einer empfindlichen Geldstrafe sowie dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen müssen.

