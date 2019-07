Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Heuballen entwendet

Langenbuch (ots)

In der Zeit vom 22.06.2019 bis zum 11.07.2019 entwendeten unbekannte Täter von einer Wiese am Kiesbruch in Langenbuch 10 Rollen Heu im Wert von insgesamt 300 Euro. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Zeugen gesucht!

