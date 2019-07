Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Körperverletzung

Möschlitz (ots)

Am 14.07.2019 in den frühen Morgenstunden wurde ein 22-Jähriger Geschädigter in Möschlitz auf seinem Grundstück von zwei Männern aufgesucht. Einer der Männer (23 Jahre) schlug den 22-Jährigen mit der Faust mehrfach ins Gesicht. Daraufhin ging der Geschädigte leicht verletzt zu Boden und musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Die beiden Männer verließen nach der Tat das Grundstück.

