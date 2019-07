Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Versuchter Diebstahl aus einem unbewohnten Einfamilienhaus.

Wurzbach (ots)

In der Zeit von Samstag, 13.07.2019 zum Sonntag, 14.07.2019 verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem unbewohnten Einfamilienhaus in Wurzbach. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 180 Euro. Entwendet wurde nach bisherigem Erkenntnisstand nichts.

Zuegen gesucht!

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell