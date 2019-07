Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisierter Täter versucht in Wohnung einzudringen - Haustür beschädigt

Bad Lobenstein (ots)

Am 14.07.2019 in den frühen Morgenstunden versuchte in Bad Lobenstein im Holzstößerweg ein 30-Jähriger Täter in eine Wohnung einzudringen. Dabei trat er gegen die Haustür, sodass diese in der Folge kaputt ging. Die Eigentümer verständigten die Polizei. Diese konnte den Täter am Tatort feststellen. Der 30-Jährige machte zunächst unrichtige Angaben bezüglich seiner Personalien. Bei der Tathandlung verletzte er sich zudem am Fuß. Gegen ihn wurden ein Strafverfahren wegen versuchtem Einbruchs sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen falscher Namensangabe eingeleitet.

