Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

B88/ Kirchhasel (ots)

Am Nachmittag des 12.07.2019 kam es auf der B 88, kurz vor Ortseingang Kirchhasel, bei der Ausfahrt des Industriegebiets "Alt Saale" zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Der Unfallverursacher hatte beabsichtigt, aus dem Industriegebiet auf die B88 in Richtung Rudolstadt zu fahren. Hierbei übersah er beim Herausfahren den auf der Bundesstraße in Richtung Jena fahrenden Verkehrsteilnehmer, welcher daraufhin in die Fahrerseite des Unfallverursachers fuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Verkehrsteilnehmer leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Höhe von über 20.000 Euro. Da die beiden Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, wurden sie durch Abschleppdienste geborgen.

