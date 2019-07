Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wäschetrockner verursacht Polizei- und Feuerwehreinsatz

Bad Blankenburg (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in Bad Blankenburg in einem Mehrfamilienhaus in der Hofgeismarer Straße zu einer Rauchentwicklung innerhalb einer Wohnung. Nachdem Feuerwehr und Polizei am Einsatzort eingetroffen waren stellte sich heraus, dass ein betriebener Wäschetrockner einen technischen Defekt hatte, infolgedessen das Stromkabel des Trockners Feuer fing und der Rauchmelder auslöste. Es wurden keine Personen verletzt, in der Wohnung entstand Schaden durch Ruß.

