Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: alkoholsierter Fahrer flüchtet von Unfallstelle

Schleiz (ots)

In den frühen Morgenstunden des 13.07.2019 fuhr ein 18-Jähriger mit einem Pkw VW das Gelände einer Tankstelle in Schleiz. Dabei stieß er gegen ein anderes abgeparktes Fahrzeug. Anschließend verließ der Unfallverursacher ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen die Unfallstelle. Ein 16-Jähriger Zeuge fuhr dem Unfallverursacher hinterher und bewegte ihn zur Rückkehr an die Unfallstelle. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 18-Jährige VW-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubunis war. Weiterhin hatte er Alkohol getrunken. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Zudem nutzter der 18-Jährige das Fahrzeug unbefugt und ohne Wissen des Halters. Gegen den 18-Jährigen werden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unerlaubten Entfernen vom Unfallort, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell