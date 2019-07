Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Versuchter Enkeltrick

Krölpa (ots)

Richtig reagierte gestern eine 86-jährige als sie am Nachmittag von einer vorgeblichen Verwandten angerufen und um Geld gebeten wurde. Die Anruferin gab an, dass sie in Leipzig einen schweren Unfall hatte und den Schaden in Höhe von 85000 Euro selbst zahlen muss. Sie bat daraufhin die 86-jährige, ihr Geld zu borgen. Nachdem das Telefonat erst einmal beendet wurde, rief die ältere Dame jedoch bei ihrer Verwandtschaft an und konnte in Erfahrung bringen, dass sich solch ein Unfall nicht ereignete. Als die mutmaßliche Betrügerin erneut anrief und nach dem Geld fragte, meinte die Frau zu ihr lautstark, dass sie eine Betrügerin ist und legte auf.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell