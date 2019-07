Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brennender Traktor auf B89

Mengersgereuth-Hämmern/ B 89 - (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache fing ein Traktor auf der B 89 kurz vor dem Ortseingang Mengersgereuth-Hämmern heute in den frühen Morgenstunden Feuer und brannte komplett aus. Der 28-jährige Fahrzeugführer bemerkte gegen 02:45 Uhr zunächst, dass sein Traktor im Bereich des Motorraumes zu brennen begann und entkoppelte daraufhin die Strohpresse, die am Traktor angehängt war. Das Feuer am Traktor konnte durch die Feuerwehr zwar gelöscht werden, der Traktor wurde durch das Feuer jedoch komplett zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20000 Euro. Die B 89 musste komplett gesperrt werden. Die Sperrung zwischen der Ortslage Mengersgereuth-Hämmern und Sonneberg wird zwecks Bergungsarbeiten und Prüfungshandlungen des Umweltamtes wegen ausgelaufenem Diesel noch bis voraussichtlich 09:00 Uhr andauern.

