Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Sichelreuth (ots)

Leicht verletzt wurde der Fahrer eines Kleinkraftrades bei einem Unfall am gestrigen Nachmittag in der Ortslage Sichelreuth. Der 21-jährige befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Straße An der Föritz in Richtung Lindenberg. Ein 83-jähriger, der mit seinem PKW Skoda die Straße Zur Höhe befuhr, übersah an der Einmündung beider Straßen den vorfahrtsberechtigten Kleinkraftradfahrer und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei stürzte der 21-jährige von seinem Moped und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

