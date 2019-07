Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl eines Portemonnaies

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Mittwoch, den 10.07.2019, kam es zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr zu einem Diebstahl einer Geldbörse aus einem Rucksack. Der Rucksack wurde über den Einkaufswagen gehängt, wodurch der Täter in einem unbeobachteten Moment das Portemonnaie entwendete. Die Polizei weist darauf hin, persönliche Gegenstände nicht aus der Hand zu legen und unbeobachtet zu lassen. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich an die Polizei Saale-Orla zu wenden.

