Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Versuchter Gewinnspielbetrug

Bad Blankenburg (ots)

Im Laufe des gestrigen Vormittags wurde eine 72-jährige Bad Blankenburgerin mehrmals durch eine weibliche und eine männliche unbekannte Person angerufen. Die Frau wurde aufgefordert, in einem in der Nähe befindlichen Einkaufsmarkt iTunes-Karten im Wert von 1000,- EUR zu kaufen, um einen Gewinn ausgezahlt zu bekommen. Nach Angaben der Anrufer habe sie bei einer Eurolotterie 27690,-- EUR gewonnen. Die 1000,--EUR sollte sie für Transportkosten und Versicherung zahlen. Die Frau kaufte jedoch keine Karten, vertröstete den Anrufer und informierte die Polizei. Bei einer erneuten Kontaktaufnahme übergab die Frau den Anruf an die aufnehmenden Beamten. Es meldete sich ein "Herr Fischer" und fragte nach den Gutscheinen und den entsprechenden Codes. Als sich die Beamten zu erkennen gaben, legte der Mann auf.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell