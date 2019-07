Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Simsonfahrer bei Sturz wegen Ölspur verletzt

Bodelwitz (ots)

Am 09.07.2019 gegen 20.00 Uhr befuhr ein 17-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad die Ortsverbindungsstraße zwischen Bodelwitz und Gertewitz. Aufgrund einer Ölspur kam er zu Fall und verletzte sich dabei leicht. An seiner Simson entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Der Verursacher der Ölspur konnte bei der Unfallaufnahme ermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell