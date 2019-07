Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl auf Baustelle

Ziegenrück (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am 09.07.2019 in den Morgenstunden ein Nivelliergerät von einer Baustelle in der Schulstraße in Ziegenrück. Der Beuteschaden beträgt ungefähr 200 Euro.

Zeugen gesucht!

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

