Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bei Kollision mit Bus leicht verletzt

Rudolstadt (ots)

Leicht verletzt wurde am gestrigen Nachmittag eine 62-jährige Frau bei einem Unfall auf der Schaalaer Chaussee. Die Frau geriet mit ihrem PKW Opel aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem im Gegenverkehr befindlichen Linienbus. Die 15 Fahrgäste sowie der Fahrer des Busses blieben glücklicherweise unverletzt. Die 62-jährige wurde zur Behandlung in ein Klinikum verbracht. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird momentan auf ca. 70 000 Euro geschätzt.

