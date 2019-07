Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bei Einbruch in Firma Rasenmäher entwendet

Ernstthal (ots)

Unbekannte brachen in den Nachtstunden von Donnerstag auf Freitag in eine Firma in Ernstthal, Am Bahnhof ein und entwendeten zwei Rasenmäher sowie aus einem in der Firma abgestellten PKW diverse Fahrzeugpapiere. Sachdienliche Hinweise diesbezüglich nehmen die Beamten der Polizeiinspektion Sonneberg unter der Telefonnummer 03675/8750 entgegen.

