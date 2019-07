Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kleinkraftrad entwendet

Saalfeld (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten Unbekannte ein in der Albert-Schweitzer-Straße in Saalfeld abgestelltes blaues Kleinkraftrad der Marke Simson, welches an einem Gartenzaun angeschlossen war. Zeugen werden gebeten sich mit sachdienlichen Hinweisen an den Inspektionsdienst der LPI Saalfeld unter der 03671/560 zu wenden.

