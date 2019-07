Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schwerverletzter Mopedfahrer

Miesitz (ots)

Ein 59-jähriger PKW-Fahrer befuhr am Samstagnachmittag die B 281 aus Richtung der BAB 9 kommend und wollte an der Abfahrt Miesitz nach links auf die L1087 abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 34-jährigen, der mit seinem Moped aus Richtung Triptis in Richtung Miesitz fuhr. Es kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem der Mopedfahrer stürzte und sich dabei schwer verletzte. Mittels Rettungshubschrauber wurde er in ein Klinikum verbracht.

