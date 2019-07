Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Verletzte bei Unfall auf B 90

Wurzbach/ B 90 (ots)

Aus bisher unbekannter Ursache kam am Samstagnachmittag gegen 14:00 Uhr ein 22-jähriger mit seinem Kraftrad in einer Kurve auf der B 90 zwischen Wurzbach und Zschachenmühle von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Ein hinter ihm fahrender 47-jähriger stürzte infolge einer eingeleiteten Gefahrenbremsung mit seinem Kraftrad und erlitt dabei leichte Verletzungen. Der 22-Jährige verletzte sich schwer und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

