LPI-SLF: Aktualisierung Vermisstenfahndung nach 15-Jähriger

Krölpa (ots)

Seit den frühen Morgenstunden des 07.07.2019 wird die 15-Jährige Emily Born aus Krölpa vermisst. Sie war am 06.07.2019 auf dem Weg zu einer Tanzveranstaltung in Pößneck. Anschließend begab sie sich nach Jena Lobeda zu einer Feier. Gegen kurz nach Mitternacht war Die Vermisste noch telefonisch erreichbar. Seither konnte kein Kontakt mehr zu ihr hergestellt werden. Emily wurde am letztmalig am 07.07.2019 gegen 05.30 Uhr in Jena Lobeda-West gesehen.

Zur Personenbeschreibung:

- ca. 165 cm groß, - ca. 65 kg schwer, - dunkel braunes schulterlanges Haar, - trägt eine sichtbare feste Zahnspange

Bekleidet ist Emily mit einem

- schwarzen EInteiler (Jumpsuit mit kurzen Hosen)und - schwarzen Schuhen.

Sie führt eine dunkle Damenhandtasche mit sich.

Informationen zum Aufenthalt von Emily bitte an die PI Saale-Orla oder jede Polizeidienststelle.

