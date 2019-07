Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Fahndungserfolge an einem Tag

Sonneberg (ots)

Am Samstag konnten durch Beamte der Polizei Sonneberg in der Innenstadt von Sonneberg zwei Männer festgenommen werden, welche im Rahmen der Einbruchsserie mittels Haftbefehl gesucht wurden. Die beiden 43- und 46-jährigen Männer werden beschuldigt zahlreiche Einbruchsdiebstähle im Sonneberger Stadtgebiet begangen zu haben. Sie wurden am Folgetag dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

