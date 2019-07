Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann fühlt sich in seiner Ruhe gestört und nimmt Jugendlichen die Musikbox weg

Sonneberg (ots)

Am Donnerstagmorgen fühlte sich in der Göppinger Straße ein Mann scheinbar in seiner Ruhe gestört. Auf einen dort befindlichen Spielplatz saß eine Gruppe Jugendlicher. Die Jugendlichen hörten über eine Musikbox bzw. eine kleinere Anlage ihren Angaben nach leise Musik. Plötzlich kam ein Anwohner aus einem Wohnblock und nahm den Jugendlichen die kleine Musikanlage weg. Er sagte den Jugendlichen, dass sie diese am Nachmittag wieder bekämen. Nach der Wegnahme der Anlage meldete sich der jugendliche Eigentümer bei der Polizei. Aufgrund der Schulpflicht des jungen Mannes wurde eine Anzeigenaufnahme am Mittag vereinbart. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der junge Mann seine Musikbox von dem Anwohner bereits zurück erhalten.

