LPI-SLF: 4-Jähriger alleine in Bahnhofsstraße unterwegs

Sonneberg (ots)

Auf einen 4-Jährigen, der nicht mehr wusste wo seine Eltern sind, wurde gestern gegen 17:45 Uhr eine Passantin in der Bahnhofstraße aufmerksam und meldete dies der Polizei. Die Beamten nahmen den kleinen Jungen, nachdem die Suche nach seinen Eltern erfolglos blieb, mit zur Dienststelle. Nur kurze Zeit später erschien die 33-jährige Mutter des Jungen sichtlich erschrocken in der PI Sonneberg. Die junge Familie konnte so wieder zusammengeführt werden.

