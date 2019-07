Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht

Neustadt an der Orla (ots)

Am 03.07.2019 ereignete sich zwischen 17:00 Uhr und 04.07.2019 07:45 Uhr eine Unfallflucht. Ein unbekannter Täter kollidierte mit dem VW Caddy der Geschädigten (w, deutsch, 42). Dabei entstand Sachschaden an der Schiebetür auf der rechten Seite. Als mögliche Unfallorte kommen in Betracht:

- 03.07.2019 17:00 - 17:30 Uhr Parkplatz Rewe Neustadt/Orla - 04.07.2019 07:15 Uhr - 07:15 Uhr Parkplatz Centbaumweg

Hinweise zu dieser Unfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter 03663/4310 entgegen.

