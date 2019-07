Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Jugendlicher versucht vor Polizei zu fliehen

Tanna (ots)

Am Donnerstag, den 04.07.2019, wollten Polizeibeamte der PI Saale-Orla in Tanna eine Gruppe Jugendlicher kontrollieren. Einer der Jugendlichen (m, deutsch, 17) versuchte mit seinem Moped zu fliehen und wurde daraufhin von einem der Beamten gestoppt. In der weiteren Folge versuchte der Beschuldigte den Polizeibeamten zu schlagen und leistete Widerstand. Daraufhin wurde der Beschuldigte zu Boden gebracht. Der Polizeibeamte blieb dabei unverletzt. Der Grund für den Fluchtversuch wurde schnell gefunden. Der Jugendliche hatte 1,1g Marihuana einstecken. Ihn erwarten nun insgesamt drei Anzeigen, wegen Widerstand gegen Vollstreckungseinheit in Tateinheit mit versuchter Körperverletzung, Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

