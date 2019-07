Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Königsee (ots)

Eine VW Fahrerin fuhr am 03.07.2019 um 14:45 Uhr von der AVIA-Tankstelle kommend in Richtung Garsitzer Straße und wollte nach links in diese einbiegen. Zeitgleich befuhr ein 18 jähriger SIMSON Mopedfahrer die Gehrener Straße ebenfalls mit der Absicht in die Garsitzer Straße einzubiegen. Die VW Fahrerin übersah jedoch den vorfahrtsberechtigten Mopedfahrer, sodass es schließlich zu einem Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer kam. Durch den Zusammenstoß rutschte das Moped leicht unter den PKW, wodurch der Mopedfahrer auch leichte Verletzungen am Bein davontrug. Aus lauter Frust und Ärger über den Unfall schlug der junge Mann kurz nach dem Zusammenstoß auf den Seitenspiegel des beteiligten PKWs. Am Spiegelgehäuse und Spiegelglas entstand hierdurch noch zusätzlicher Sachschaden. Zur weiteren Untersuchung und Behandlung seiner Verletzungen kam der junge Mann in das Krankenhaus nach Saalfeld. Während gegen die VW Fahrerin ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung bei Verkehrsunfall eingeleitet wird, wird sich der Mopedfahrer auch in einem weiteren Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell