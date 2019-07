Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall zwischen zwei PKWs mit einer Leichtverletzten

Rudolstadt (ots)

Am 03.07.2019 ereignete sich in Rudolstadt in der Anton-Sommer-Straße ein Auffahrunfall. Beide beteiligten PKWs fuhren hintereinander in Richtung des Einkaufszentrums Galeria. Die vorausfahrende 39 jährige Frau musste verkehrsbedingt ihre Geschwindigkeit verringern, was der hinter ihr fahrende 19 Jährige erst zu spät bemerkte. Es kam zum Auffahrunfall, bei dem die 39 jährige Frau leicht verletzt wurde. In der weiteren Folge wurde die Frau zur Behandlung ins Krankenhaus Saalfeld verbracht, aus welchem sie noch am selben Tag entlassen werden konnte.

