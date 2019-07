Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Rudolstadt (ots)

Ein jugendlicher Radfahrer wurde gestern Nachmittag bei einem Verkehrsunfall bei Rudolstadt schwer verletzt. Der 15-Jährige befuhr gegen 16.00 Uhr die abschüssige Hauptstraße im Ortsteil Eichfeld und war dabei vermutlich durch einen neben ihm radelnden Freund abgelenkt. Einen am rechten Fahrbahnrand haltenden Seat erkannte der junge Mann nämlich zu spät, kollidierte seitlich mit diesem und stürzte zu Boden. Mit schweren Verletzungen kam der Junge per Rettungswagen in ein Saalfelder Klinikum. Die Polizei ermittelt nun zu den genauen Umständen des Unfalls.

