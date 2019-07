Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Tätergruppierung stiehlt Waren im dreistelligen Bereich

Pößneck (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am 03.07.2019 gegen 19:30 Uhr durchliefen mehrere Personen einen Lebensmittelmarkt in Pößneck. Eine 39-jährige (weiblich, tschechisch) und eine 20-jährige (weiblich, tschechisch) steckten dabei Waren im Gesamtwert von 215 Euro in ihre mitgeführten Handtaschen. Die männlichen Begleiter steckten ebenfalls Gegenstände in die Taschen der Damen. Während die Männer einige Waren bezahlten, wollten die Frauen durch einen anderen Ausgang den Markt verlassen. Die Ladendetektivin bemerkte dies und versperrte den Frauen den Ausgang. Als die Männer dies sahen, flüchteten diese. Die Männer konnten in der weiteren Folge durch die Polizei festgestellt werden.

