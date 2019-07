Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kriminalpolizei Saalfeld sucht nach mutmaßlichen Dieb und Betrüger

Neuhaus-Schierschnitz (ots)

Die Kriminalpolizei Saalfeld fahndet öffentlich nach einer männlichen Person im Großraum Sonneberg und Bayreuth. Der Tatverdächtige soll am 26.06.2018 einer älteren Dame in einem Lebensmittelmarkt in Neuhaus-Schierschnitz ihre Geldbörse entwendet haben. Anschließend an die Diebstahlshandlung hob der Tatverdächtige einen hohen Geldbetrag mittels der erlangten EC-Karte der Dame in einer Bank in Neuhaus-Schierschnitz ab. Auch noch am Abend soll der vermeintliche Täter im Ort Warmensteinach in einer weiteren Bankfiliale einen erneuten Versuch gestartet haben, Geld mittels der EC-Karte der alten Dame abzuheben. Zwischenzeitlich hatte die Dame jedoch ihre Karte sperren lassen, sodass der Abhebeversuch hier erfolglos verlief. Bei den Abhebeversuchen konnte der scheinbare Täter durch den Geldautomaten schließlich fotodokumentiert werden. Zur Beschreibung des Tatverdächtigen kann folgendes gesagt werden: > südländisches Erscheinungsbild > schwarze kurze Haare > dunkler Drei-Tage-Bart > ausländisch / nichtdeutsche Aussprache > in möglicher Begleitung einer älteren Dame mit Gehstock und Gehbehinderung, welche ebenfalls nicht deutsch sprach.

Zeugen melden sich bitte mit sachdienlichen Hinweisen zum vermeintlichen Täter und seiner weiblichen Begleitung an die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld unter der Telefonnummer 03672 -417 1464.

