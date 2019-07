Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Radfahrerin nach Sturz schwer verletzt

Rudolstadt (ots)

Schwere Verletzungen trug eine 34 jährige Rudolstädterin nach einem alleinbeteiligten Sturz mit ihrem Fahrrad in der Röntgenstraße / Bleichwiese davon. Laut Zeugenaussagen befuhr die Radfahrerin gegen 22:30 Uhr einen befestigten Weg an der Bleichwiese und stürzte plötzlich ohne Fremdeinwirkung. Die junge Frau trug keinen Fahrradhelm und hatte offenbar kein Licht an ihrem Rad. Durch den Sturz erlitt sie eine Kopfplatzwunde und mehrere Schürfwunden im Gesicht. Ihrer Verletzungen wurden schließlich in der Thüringen Klinik in Saalfeld untersucht und behandelt. Eine Alkoholisierung der Radfahrerin konnte zweifelsfrei ausgeschlossen werden.

