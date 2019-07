Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vorfahrt missachtet - 3 leichtverletzte

Sonneberg (ots)

Am Dienstag ereignete sich in Sonneberg, in der Oberlinder Straße ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Eine 37 jährige Ford-Fahrerin wollte aus der Eisenbahnstraße verbotswidrig nach links abbiegen. Hierbei übersah sie offensichtlich beim Ausfahren den vorfahrtsberechtigten 18 jährigen PKW-Fahrer und es kam zur Kollision. Durch den Zusammenstoß wurden die Ford-Fahrerin, ihre 10 jährige Tochter und der junge Mann leicht verletzt ins Krankenhaus nach Sonneberg verbracht. Das Fahrzeug des 18 jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell