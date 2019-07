Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Jugendliche Personengruppe auf Streifzug

Rudolstadt (ots)

In der Nacht vom Montag zum Dienstag meldete ein Sicherheitsmitarbeiter, dass sich soeben 5 Jugendliche am Bahnhof an einem Fahrradständer zu schaffen machten. Es handelte sich nach Angaben des Anrufers um 5 männliche Jugendliche. Nach Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten konnten die Jugendlichen nicht mehr angetroffen werden. Es wurde jedoch festgestellt, dass die Personengruppe versuchte ein angeschlossenes Damenrad aus dem Ständer gewaltsam zu entfernen. Hierbei wurde das betroffene Fahrrad beschädigt. Im Rahmen der weiteren Fahndungsmaßnahmen wurde durch einen Passanten bekannt, dass ebenfalls diese Jugendgruppe auch versuchte einen Automaten zu manipulieren. Weitere Hinweise auf die unbekannten, vermutlich deutschen Jugendlichen konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nicht erlangt werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls an dem beschädigten Fahrrad gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten des Inspektionsdienstes Saalfeld unter der Telefonnummer 03671-560 entgegen.

