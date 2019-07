Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und PKW

Pößneck (ots)

Am Montagvormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrrad. Eine 40 jährige PKW Fahrerin befuhr die Carl-Gustav-Vogel-Straße und beabsichtigte auf den Parkplatz an den Euroschulen aufzufahren. Zeitgleich kam ein Radfahrer, welcher auf die Zufahrtstraße fuhr. Beide Verkehrsteilnehmer kollidierten, sodass der Radfahrer auf die Motorhaube flog und schließlich vor dem PKW auf der Straße landete. Der Radfahrer hatte jedoch noch Glück im Unglück und erlitt lediglich leichte Verletzungen in Form von Hautabschürfungen. Das Fahrrad blieb schadensfrei. Am beteiligten PKW entstand geringer Sachschaden.

