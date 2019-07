Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann bei Sturz mit E-Scooter schwer verletzt

Spechtsbrunn (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein Mann letzte Nacht im Landkreis Sonneberg, als er offenbar mit einem E-Scooter stürzte. Zeugen fanden den Schwerverletzten gegen 23.00 Uhr in der Gräfenthaler Straße in Spechtsbrunn. Nach ersten Erkenntnissen war der 35-Jährige mit dem Elektroroller auf dem Gehweg gefahren und aus noch ungeklärter Ursache gestürzt. Dabei zog sich der Mann schwere Kopfverletzungen zu. Er kam zur weiteren Behandlung per Rettungshubschrauber in ein Erfurter Klinikum. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache und sucht weitere Zeugen. Hinweise zum Unfallhergang nehmen die Beamten der Polizeiinspektion Sonneberg unter der Telefonnummer 03675/8750 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell