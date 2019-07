Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Brand in Gertewitz

Gertewitz (ots)

Am Sonntagmittag meldete gegen 13:00 Uhr ein Anrufer der Polizei einen Brand in der Ortslage Gertewitz, mutmaßlich in einer Lagerhalle. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei relativierte sich die Erstmeldung. Es brannte ein Heuballen hinter einer Scheune, welcher bereits durch die Anwohner bekämpft wurde. Das Heu befand sich unter einem Unterstand aus Holz, welcher jedoch keinen Schaden nahm. Bei den Ermittlungen der Brandursache und der Brandausbruchsstelle konnte durch die Feuerwehr eine Selbstentzündung eindeutig ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei Saalfeld ermittelt nun aufgrund der Spuren- und Sachlage wegen einer Herbeiführung einer Brandgefahr gegen Unbekannt. Aufgrund des Straftatsverdachts werden Zeugen gesucht und gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die LPI Saalfeld zu wenden.

