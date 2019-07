Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Weitere Festnahme in Sonneberg

Sonneberg (ots)

Nach intensiven Ermittlungen konnte die Polizei in Sonneberg am vergangenen Donnerstag einen weiteren Tatverdächtigen in Haft bringen. Die Ermittler, die sich mit einer aktuellen Serie von Einbrüchen und Diebstählen im Stadtgebiet beschäftigen, kamen einem 40-jährigen Tatverdächtigen (deutsch) auf die Spur, der in mehreren Fällen an Einbrüchen und Diebstählen in Sonneberg beteiligt gewesen sein soll. Unter anderem soll er Handys und Bargeld gestohlen haben. Außerdem soll er gestohlene Gegenstände später weiterverkauft haben. Die Staatsanwaltschaft Meiningen beantragte einen Untersuchungshaftbefehl gegen den bereits polizeibekannten Mann, den ein Ermittlungsrichter schließlich bestätigte. Der Verdächtige kam am Donnerstagabend in eine Thüringer Justizvollzugsanstalt und verbrachte das vergangene Wochenende bereits in Haft.

