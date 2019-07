Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vermisster in gesundheitlicher Not verdankt sein Leben seinen Findern

Triptis (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen wurde ein 58 jähriger Mann aus einem Dorf bei Triptis durch seine Ehefrau als vermisst gemeldet. Vorausgegangen war eine eheliche Auseinandersetzung, nach deren Ausgang der spätere Vermisste sich von seiner Wohnanschrift in unbekannte Richtung entfernte. Die Ehefrau informierte schließlich die Polizei, da der Ehemann nicht selbstständig zurückkehrte und auch nicht mehr erreichbar war. Die Suchmaßnahmen in der Nacht verliefen erfolglos. Der Vermisste Ehemann meldete sich am Morgen schließlich telefonisch bei seiner Ehefrau. Hierbei wurde bekannt, dass sich der Mann in einer gesundheitlichen Notlage in der unmittelbaren Nähe seines Wohnortes befindet. Während der Fahndung im Ort wurden die eingesetzten Beamten durch einen Spaziergänger auf eine hilflose Person aufmerksam gemacht, welche auf einer Wiese an einer Nebenstraße kniete. Bei der hilflosen Person handelte es sich schließlich um den gesuchten Ehemann. Er musste aufgrund gesundheitlicher Probleme durch die eingesetzten Beamten erst- und notversorgt werden. Nach dem Eintreffen der Rettungskräfte und einem Notarzt wurde der 58 jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht wurde. Offenbar war es dem schnellen Auffinden und Handeln durch den Spaziergänger und die eingesetzten Beamten zu verdanken, dass der 58 Jährige noch am Leben ist.

