Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Abgestürzter Kletterer im Höhlensystem

Lehesten (ots)

Am Sonnabend gegen 21:00 Uhr ist es im Oertelsbruch bei Lehesten zu einem schweren Kletterunfall im Höhlensystem gekommen.

Eine weibliche und drei männliche Hobbykletterer im Alter zwischen 32 und 41 Jahre aus dem Raum Hof (Bayern) wollten das Gelände und das Höhlensystem im abgesperrten Oertelsbruch erkunden. Gegen 16:00 Uhr machten sich alle Vier im Oertelsbruch auf und entdeckten wenig später einen Zugang zum Höhlensystem, in dem sie hineinkletterten.

Im Stollen bewegten sie sich über mehrere Solen bis ein Kletterer aus bislang unbekannten Gründen plötzlich etwa sechs Metern in die Tiefe stürzte und sich dabei Verletzungen am Bein zu zog. Aus eigenen Kräften war es den Kletterern nicht gelungen das Höhlensystem wieder zu verlassen, so dass sie den Notruf gewählt hatten und Rettungskräfte zum Einsatz kamen.

Da sich die Rettung schwierig gestaltete kamen neben der Feuerwehr Lehesten auch die Bergwacht aus Meuselbach und Bayern sowie die Höhenrettung und die Höhlenrettung aus Bayern zum Einsatz.

Um 05:00 Uhr war die Bergung des letzten Kletterers abgeschlossen. Er wurde mit Beinverletzungen zur weiteren medizinischen Behandlung den Rettungsdienst übergeben.

Gegen die Vier wird nun der Verdacht des Hausfriedensbruchs geprüft. Hierzu wurden die Ermittlungen aufgenommen.

