Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Durch Fahrfehler gestürzt

Kuhfraß (ots)

Am Samstag gegen 09:35 Uhr befuhr eine Gruppe von 9 Bikern im Konvoi die Kreisstraße von Kuhfraß kommend in Richtung Oberhasel. In Höhe des Abzweigs nach Teichweiden, beim Durchfahren einer Linkskurve kam ein 48-jährige BMW-Fahrer aufgrund eines Fahrfehlers ins Straucheln, touchierte die Schutzplanke und stürzte. Der nachfolgende 59-jährige Yamaha-Fahrer nahm den Sturz seines Vorausfahrenden wahr, leitete eine Gefahrenbremsung ein und stürzte ebenfalls. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, die in einer Klinik behandelt wurden.

