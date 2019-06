Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Rücksichtslos zusammengeschlagen

Rudolstadt (ots)

Die Saalfelder Polizei wurde zu einer tätlichen Auseinandersetzung gerufen, die sich am Freitagabend um 22:25 Uhr in einer Rudolstädter Wohnung in der Ludwigstraße ereignete. Nach ersten Erkenntnissen begaben sich zwei namentlich bekannte Täter zur Wohnanschrift des 30-jährigen Geschädigten und klingelten. Als dieser ahnungslos die Wohnungstür öffnete, schlugen beide Täter gemeinschaftlich handelnd und ohne Ankündigung mehrfach auf den Geschädigten ein, so dass sich dieser in ärztlicher Behandlung begeben musste. Beide Täter, die noch vor Ort angetroffen wurden, wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen ein Platzverweis ausgesprochen. Zudem werden sich Beide wegen einer gefährlichen Körperverletzung verantworten müssen. Bei einem Täter, bei dem ein Totschläger aufgefunden wurde, muss sich zudem wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

