Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit Reh kollidiert

Leutenberg (ots)

Freitag um 22:40 Uhr befuhr eine VW-Fahrerin die B 90 von Hockeroda kommend in Richtung Leutenberg, als kurz vor Leutenberg ein Reh die Fahrbahn querte. Trotz Gefahrenbremsung konnte die 44-Jährige eine Kollision mit dem Tier nicht verhindern, so dass am Fahrzeug ein Schaden von zirka 2000 Euro entstand.

