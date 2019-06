Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Niederkrossen (ots)

Am Freitag kurz vor 18:00 Uhr ereignete sich auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Niederkrossen und Friedebach ein Verkehrsunfall, bei dem ein silberfarbener VW Golf beim Durchfahren einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und auf der angrenzenden Wiese zum Liegen kam. Dabei verletzte sich der Fahrzeuglenker leicht, am Fahrzeug entstand Totalschaden. In der Erstbefragung gab der 21-jährige Fahrzeuglenker an, dass ihm im Kurvenbereich ein roter Pkw entgegen kam, so dass er nach rechts auf die Bankette ausweichen musste und in der Folge ins Schleudern kam. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim Fahrer Alkoholgeruch fest, der Vortest ergab einen Wert von 0,60 Promille, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde. In diesem Zusammenhang sucht die Saalfelder Polizei Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum roten Pkw geben können. Insbesondere wird gebeten, dass sich der Fahrzeuglenker des roten Pkw´s bei der Polizei unter Telefon 03671-560 meldet.

