Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Lebensgefährtin geschlagen

Saalfeld (ots)

Seine Lebensgefährtin soll ein junger Mann am Donnerstagabend in Saalfeld so heftig geschlagen haben, dass diese einen Nasenbeinbruch erlitt. Nach ersten Zeugenaussagen war zwischen den beiden offenbar ein Streit vorausgegangen. Dabei soll der 18-jährige Syrer gegen 20.00 Uhr die Fassung verloren und der Frau ins Gesicht geschlagen haben. Die 20-Jährige kam zur ambulanten Behandlung in ein Saalfelder Klinikum. Einer möglichen Wohnungsverweisung des Verdächtigen stimmte die junge Frau nicht zu und erstattete auch keine Anzeige. Die Saalfelder Polizei ermittelt nun von Amts wegen gegen den 18-Jährigen wegen des Verdachts der Körperverletzung.

