Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit Hantel geschlagen

Schleiz (ots)

Mit einer Hantel soll ein junger Mann gestern Abend einen Widersacher in einer Schleizer Gemeinschaftsunterkunft im Streit niedergeschlagen haben. Zeugen alarmierten gegen 19.15 Uhr die Polizei und berichteten, dass das 18-jährige Opfer mit einer Kopfwunde, zeitweise bewusstlos am Boden lag. Nach ersten Erkenntnissen soll der verdächtige, 22-jährige Eritreer mit dem jüngeren Somalier um Bier gestritten haben. Als der Streit eskalierte, soll der Eritreer dann mit einer Kurzhantel zugeschlagen haben. Das Opfer kam zur weiteren Behandlung per Rettungswagen in ein Klinikum. Der Mann erlitt nach aktuellen Informationen eine Kopfplatzwunde sowie mehrere ausgeschlagene Zähne. Nun ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Rund drei Stunden später wurden die Beamten erneut gerufen, da der Verletzte aus dem Krankenhaus zurückgekehrt war und offenbar drohte, dem Eritreer etwas anzutun. Zeugen sahen den Somalier mit zwei Messern in der Hand im Objekt herumlaufen. Die Polizisten durchsuchten den 18-jährigen, stellten die mitgeführten Messer sicher und nahmen den Mann zur Sicherheit über Nacht in Unterbindungsgewahrsam.

